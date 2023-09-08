08 сентября, 16:48Происшествия
У сбившего полицейского в Москве водителя нашли более 40 неоплаченных штрафов
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Более 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения числится за мужчиной, которой сбил сотрудника полиции на Волгоградском проспекте в Москве, все они до сих пор не оплачены. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В отношении фигуранта только в текущем году вынесено 44 постановления об административных правонарушениях по линии Госавтоинспекции. Штрафы за нарушения правил дорожного движения им не оплачены", – передает ее слова ТАСС.
По словам представителя МВД РФ, вечером 7 сентября водитель наехал на полицейского на Волгоградском проспекте, после чего покинул место аварии, попытавшись скрыться. В связи с произошедшим Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело.
Позже полицейские задержали мужчину, а его автомобиль был найден на Окской улице. Старший лейтенант полиции получил серьезные травмы, его госпитализировали, резюмировала Волк.
Ранее в Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на полицейского, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем "Камаз" и автомобилем Cadillac.
В результате произошедшего водитель Cadillac и сотрудник полиции погибли, водителей "Камаза" и кроссовера доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка автомобиля также была госпитализирована.
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