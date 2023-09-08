В центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу

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Водитель автомобиля Ferrari врезался в клумбу в центре Москвы, не справившись с управлением. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Садовой-Кудринской улице (в районе дома 6) водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с автодороги. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение в районе происшествия не затруднено. Уточняется, что обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что днем 7 сентября на 60-м километре автотрассы "Скандинавия" фура въехала в легковой автомобиль, который сопровождал группу юных велосипедисток. Машину откинуло прямо в колонну, в результате чего две девочки погибли.

Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области