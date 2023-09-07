07 сентября, 12:08Происшествия
Не менее двух человек погибли в ДТП с фурой в Ленобласти
Фото: телеграм-канал SHOT
По меньшей мере два человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области, где фура въехала в велосипедистов. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
"КамАЗ" протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы "Скандинавия". Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
На территории аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы столицы. ДТП произошло на Ленинградском шоссе, 13к1, в районе станции метро "Войковская".
До этого на Широкой улице в Москве водитель врезался в автобус и скрылся с места происшествия. Перед этим он пересек перекресток на красный светофор. Спустя время полиция задержала водителя.
"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе
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