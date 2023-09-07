Не менее двух человек погибли в ДТП с фурой в Ленобласти

Фото: телеграм-канал SHOT

По меньшей мере два человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области, где фура въехала в велосипедистов. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

"КамАЗ" протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы "Скандинавия". Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

На территории аварии работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы столицы. ДТП произошло на Ленинградском шоссе, 13к1, в районе станции метро "Войковская".

До этого на Широкой улице в Москве водитель врезался в автобус и скрылся с места происшествия. Перед этим он пересек перекресток на красный светофор. Спустя время полиция задержала водителя.

"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе