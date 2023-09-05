Двое полицейских погибли в ДТП с участием служебной машины и грузовика в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Двое сотрудников полиции погибли при столкновении служебной машины и грузовика в городском округе Серебряные Пруды в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня примерно в 19:30 на 157 километре автодороги "Каспий" произошло столкновение служебной легковой автомашины и грузового автомобиля. В результате ДТП от полученных травм сотрудники погибли", – указано в сообщении.

Оба сотрудника были лейтенантами полиции. Руководство и личный состав МВД по Московской области выразило соболезнования их родным и близким. Отмечается, что их семьям будет предоставлена вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

До этого в Нефтекамске автобус наехал на платформу автовокзала, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Авария с участием машины ДПС произошла в центре Москвы