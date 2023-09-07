У тренера погибших в ДТП под Петербургом велосипедисток не было допуска к занятиям

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

У тренера, сопровождавшего велосипедисток на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, где произошла авария, не было разрешения на проведение тренировки, заявил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

"Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14–15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность", – передает его слова РИА Новости.

Екимов отметил, что, даже невзирая на все меры предосторожности, связанные с тем, что девочки были прикрыты машиной и имели опознавательные знаки, они передвигались по трассе, где навстречу им едут другие автомобили на большой скорости.

"Со своей стороны направим соболезнования пострадавшим, но в целом ситуация разрешается на региональном уровне.<...> Что касается санкций к тренеру, то нашей мерой воздействия может быть невыдача лицензии на следующий год", – резюмировал президент ФВСР.

На данный момент движение по автодороге А-181 "Скандинавия" на участке с 52-го по 64-й километр в сторону Выборга Ленинградской области полностью перекрыто из-за проведения следственных действий на месте ДТП, заявили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В качестве альтернативного маршрута водители могут через развязку на 52-м километре повернуть на региональную дорогу 41А-180 Парголово – Огоньки и вернуться на трассу А-181 через развязку на 64-м километре", – передает слова представителей учреждения ТАСС.

Отмечается, что движение по трассе "Скандинавия" регулируют сотрудники Госавтоинспекции.



Днем 7 сентября на 60-м километре автотрассы "Скандинавия" фура въехала в группу велосипедистов, в результате чего две спортсменки погибли. Еще девять человек, в том числе и тренер, который сопровождал группу девочек, были доставлены в медучреждение.

Сотрудники полиции задержали водителя тягача, въехавшего в группу спортсменок, им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Было заведено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух лиц", в ближайшее время задержанному предъявят обвинения.



Фура въехала в группу детей-велосипедистов в Ленинградской области