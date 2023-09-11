Пожар на складе в Краснодаре потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Пожарные потушили возгорание в складском здании на улице Демуса в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 13:01 – полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении огня были задействованы 52 человека и 17 единиц техники.

Одноэтажный склад в Краснодаре загорелся утром 11 сентября. Площадь пожара достигала 700 "квадратов".

Локализовать возгорание удалось примерно спустя полчаса после прибытия пожарных.

