11 сентября, 15:26Происшествия
Пожар на складе в Краснодаре потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"
Пожарные потушили возгорание в складском здании на улице Демуса в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 13:01 – полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении огня были задействованы 52 человека и 17 единиц техники.
Одноэтажный склад в Краснодаре загорелся утром 11 сентября. Площадь пожара достигала 700 "квадратов".
Локализовать возгорание удалось примерно спустя полчаса после прибытия пожарных.
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