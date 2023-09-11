11 сентября, 12:16Происшествия
Пожар на складе в Краснодаре локализовали
Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"
Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Краснодаре. Главное управление МЧС по краю рассказало о ходе ликвидации возгорания в своем телеграм-канале.
"В 11:28 – локализация на площади 700 квадратных метров", – отмечается в публикации.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
В борьбе с огнем задействовали от РСЧС 52 человека и 17 единиц техники, от МЧС РФ – 26 человек личного состава и 9 единиц техники.
Ранее стало известно, что одноэтажный склад воспламенился на площади 700 квадратных метров в Краснодаре. Спасатели уточняли, что ЧП произошло на улице Демуса.
До этого возгорание произошло в складских строениях на Кусковской улице в Москве. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
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