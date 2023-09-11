Пожар на складе в Краснодаре локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Краснодаре. Главное управление МЧС по краю рассказало о ходе ликвидации возгорания в своем телеграм-канале.

"В 11:28 – локализация на площади 700 квадратных метров", – отмечается в публикации.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В борьбе с огнем задействовали от РСЧС 52 человека и 17 единиц техники, от МЧС РФ – 26 человек личного состава и 9 единиц техники.

Ранее стало известно, что одноэтажный склад воспламенился на площади 700 квадратных метров в Краснодаре. Спасатели уточняли, что ЧП произошло на улице Демуса.

До этого возгорание произошло в складских строениях на Кусковской улице в Москве. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.



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