Природный пожар в районе Новороссийска локализовали на площади 1,1 гектара

Фото: МЧС РФ

Природный пожар вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска локализовали на площади 1,1 гектара. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Спасателям удалось локализовать пламя в 21:10.

"К тушению привлекли 57 человек и 16 единиц техники. В настоящее время работники Новороссийского, Геленджикского и Анапского филиалов лесопожарного центра проводят комплекс мер по ликвидации пожара", – говорится в сообщении.

До этого штаб информировал о возгорании сухой травы вблизи микрорайона, площадь пожара составляла 0,8 гектара.

Еще раньше его площадь оценивалась в 600 квадратных метров. Первые подразделения направились на территорию ЧП в 17:55. В 18:05 они прибыли на место происшествия.

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