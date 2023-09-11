Пожар на территории киногородка в Подмосковье ликвидировали

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Пожар, произошедший в двух нежилых строениях в киногородке в заповеднике "Горки Ленинские" в Московской области, ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Подмосковью.

"Объявлена полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.

О возгорании стало известно 10 сентября. Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 20:59. В 21:30 огонь локализовали на площади 54 квадратных метра.

Ранее сообщалось о природном пожаре вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска, его локализовали на площади 1,1 гектара. К ликвидации огня привлекли 57 человек и 16 единиц техники.

До этого в подмосковном Дмитрове произошел пожар в ангаре на площади 750 квадратных метров. Здание самостоятельно покинули 15 человек.

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