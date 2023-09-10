Пожар на площади 54 "квадратов" вспыхнул в двух нежилых строениях в Подмосковье

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар на площади 54 "квадратов" вспыхнул в двух нежилых строениях в подмосковном поселке Горки Ленинские в Ленинском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Московской области.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 20:59.

"В 21:30 – локализация пожара на площади 54 квадратных метра", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о природном пожаре вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска, его локализовали на площади 1,1 гектара. К ликвидации огня привлекли 57 человек и 16 единиц техники.

До этого в подмосковном Дмитрове произошел пожар в ангаре на площади 750 квадратных метров. Здание самостоятельно покинули 15 человек.

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