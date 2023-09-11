Склад загорелся на площади 700 "квадратов" в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "Типичный Краснодар"

Одноэтажный склад воспламенился на площади 700 квадратных метров в Краснодаре, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло на улице Демуса. В 11:03 после прибытия на территорию первого пожарного подразделения выяснилось, что началось загорание одноэтажного склада.

К тушению огня привлекли от РСЧС 46 человек и 15 единиц техники, от МЧС России – 26 человек личного состава и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 54 "квадратов" в двух нежилых строениях в подмосковном поселке Горки Ленинские в Ленинском городском округе. Возгорание удалось локализовать, а позже ликвидировать.

До этого стало известно о природном пожаре вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска, его локализовали на площади 1,1 гектара. К тушению привлекли 57 человек и 16 единиц техники.

Склад вспыхнул в СНТ "Картинская Гора"