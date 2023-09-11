Один человек погиб при пожаре в женском монастыре под Владимиром

Фото: МЧС России

Пожар произошел на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале Владимирской области. В результате случившегося погибла женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по региону.

"Одиннадцатого сентября в 01:26 в главное управление МЧС РФ по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря, расположенного по адресу Суздаль, улица Коммунальный Городок, дом 5", – отметило ведомство.

Согласно информации, огонь распространился в здании трапезной палаты, где жили прихожане. Пожарные смогли спасти трех человек, включая женщину. Она отравилась угарным газом.

"К сожалению, на пожаре была обнаружена погибшая женщина 1940 года рождения", – подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что при пожаре пострадали кровля на площади 450 квадратных метров, внутренняя отделка и имущество. До прибытия пожарных эвакуировались 9 человек. По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

"Как удалось установить дознавателю, по прибытии пожарных подразделений огонь успел распространиться, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану", – добавило ведомство.

Ранее пожар произошел на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже его удалось ликвидировать.

До этого пожар был ликвидирован на грузовом судне в порту Архангельска. Уточнялось, что возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ.

Пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными материалами в Видном