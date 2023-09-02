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02 сентября, 09:30

Спорт

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

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В Битце после капительного ремонта заработал конноспортивный комплекс. Его открыл Сергей Собянин. Комплекс отвечает высоким спортивным стандартам: специалисты подготовили профессиональный грунт, бережно отреставрировали исторические здания.

Теперь модернизированный комплекс "Битца" включает 8 тренировочных полей и разминочное поле для занятий конным спортом, а также малую арену и конкурный стадион на 4 620 мест. Еще в комплексе есть три крытых манежа и предманежник, летние и всесезонные конюшни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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