Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электробусы начали курсировать в Москве по ночным маршрутам Н6 и Н9, рассказал гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

Он напомнил, что прошло ровно 10 лет с момента запуска этой системы.

"И сегодня в связи с этим событием мы еще два маршрута переводим на электрическую тягу – это маршрут Н6 от Китай-города до улицы Осташковской и маршрут Н9 от 6-го микрорайона Бибирево до центральной нашей станции ночных маршрутов – станции "Китай-город", – приводит его слова Агентство "Москва".

Все ночные маршруты приходят на эту точку, добавил он. При наличии карты "Тройка", которая привязана к аккаунту в личном кабинете приложения "Московский транспорт", можно бесплатно пересаживаться между ночными маршрутами и благодаря этому проехать всю столицу по одному тарифу. Ночные маршруты соединяют все районы Москвы, следуя через 70 районов во всех округах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 10 лет работы транспорта, курсирующего ночью, в Москве перевезли 11 миллионов пассажиров. По его словам, сегодня в городе работают 16 маршрутов, три их которых – круглосуточные.

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