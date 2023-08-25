Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл конноспортивный комплекс "Битца" в Северном Чертанове после его масштабного обновления. Мэр отметил, что жители столицы и спортсмены получили благоустроенное комфортное пространство, находящееся рядом с Битцевским лесом, который в прошлом году был комплексно обновлен.

"Битцевский спортивный олимпийский комплекс, наверное, знают все конники нашей страны, отсюда вышли большое количество чемпионов России и мира. К сожалению, наступило время, когда этот комплекс, по сути дела, стал аварийным, малоприспособленным для спорта и отдыха. Поэтому мы приняли решение о кардинальной реконструкции всего этого огромного пространства", – отметил он.

По словам мэра, после проделанной работы "Битца" пережила новое рождение, на территории комплекса были возведены новые спортивные сооружения, а здания, представляющие историческую ценность, были отреставрированы и отремонтированы специалистами.

Отмечается, что в конце 2018 года было принято решение провести комплексную модернизацию на территории "Битцы". В состав обновленного строения вошли восемь тренировочных полей и одно поле для проведения разминочных занятий, также была возведена малая арена и конкурный стадион "Олимпийская арена", вмещающий в себя 4 620 человек.

Собянин рассказал, что в состав нового комплекса были включены три крытых манежа и предманежник, летние конюшни, всесезонные конюшни, ветеринарная клиника и спортивный универсальный зал.

На территории комплекса была возведена гостиница на 53 номера с бассейном на шесть дорожек, лыжная база и трасса длиной до 5 километров, добавил градоначальник.

На прилегающей к комплексу территории Битцевского леса создали конный маршрут протяженностью 1,7 километра. По словам Собянина, комплекс могут посещать более 1,5 тысячи человек ежедневно, а помимо занятий, которые проходят у профессиональных спортсменов, внутри него будут устраивать выставки по конному спорту всероссийского и международного уровня.

"Битцу" в том числе будут использовать как возможность получения иппотерапии для пациентов с ДЦП и другими заболеваниями, при которых людям рекомендуют контактировать с лошадьми. На данный момент во всесезонных конюшнях содержатся 276 лошадей, резюмировал Собянин.

Ранее мэр столицы сообщал о скором открытии поликлиник на юге Москвы. По его словам, в Даниловском районе возводят детско-взрослой поликлинику, ее строительство завершено на 70%. Медучреждение будет принимать 500 взрослых и 250 детей в смену.

В районе Бирюлево Восточное устанавливается медоборудование в новой детско-взрослой поликлинике, планируется ввести ее в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в этом же районе в скором времени откроется поликлиника с травмпунктом, она готова 75%, добавил он.



Взрослую поликлинику открыли после капремонта в Даниловском районе столицы – Собянин