Новая схема метро с обозначением D3 и D4 появилась в столичном транспорте

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Схему метро в новом дизайне с обозначением D3 и D4 начали размещать в транспорте Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Всего в метро, МЦК и МЦД появится более 50 тысяч обновленных схем, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Теперь пассажиры смогут быстрее и проще строить маршруты и ориентироваться, добавил он.

Отмечается, что столичный транспорт развивается очень быстро, с каждым годом становится все больше новых линий. Новые дизайнерские решения применили, чтобы схема стала удобнее и понятнее.

В сообщении уточнили, что на новой схеме изменилась геометрия и расположение существующих линий, дизайн пересадочных станций. Это было нужно, чтобы добавить новые линии диаметров и улучшить восприятие схемы. Так, формы колец МЦК и БКЛ стали более геометрически выверенными.

Помимо этого, пересадочные станции с одинаковыми названиями теперь обозначены кругом, что позволяет визуально "разгрузить" схему для простоты восприятия. Также в новых схемах по размеру круга можно определить значимость узла в зависимости от количества пересекающихся линий.

"Задача, которую нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин, – полностью интегрировать новые линии наземного метро в систему городского транспорта", – заключил Ликсутов.

В мае этого года Собянин предложил москвичам выбрать цвета, которыми будут обозначаться на схеме три новые линии метрополитена: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. В список попали лиловый, лавандовый, песочный, изумрудный, графитовый, рубиновый, оливковый, сиреневый и медный оттенки.

Также новые маршрутные схемы появились на автовокзалах Южные Ворота, Северные Ворота и Центральный. По словам Ликсутова, к концу мая схему должны были обновить на автовокзале Саларьево.

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