Новые маршрутные схемы появились на трех автовокзалах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые маршрутные схемы появились на автовокзалах Южные ворота, Северные ворота и Центральный. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Новые схемы мы разместили уже на 3 автовокзалах: Центральном, Северных воротах и Южных воротах. Стало удобнее искать нужные направления и маршруты поездок, это повысит комфорт наших пассажиров – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, к концу мая схему обновят на автовокзале Саларьево.

Также в Дептрансе рассказали, куда можно отправиться с разных автовокзалов. Например, с автовокзала Северные ворота можно доехать в Санкт-Петербург, Рыбинск и Тверь. С автовокзала Южные ворота пассажиры могут отправиться в Пятигорск, Ялту и Таганрог. А с автовокзала Саларьево – в Сочи, Астрахань и Саратов.

Приобрести билеты на межрегиональные автобусы пассажиры могут в приложении "Метро Москвы", на сайте метрополитена, станциях метро "Павелецкая", "Саларьево", "Орехово", а также через кассы автовокзалов и автостанций столицы.

Ранее сообщалось, что в приложении "Московский транспорт" снова можно купить билеты на речные прогулки.

Чтобы приобрести билет на речные прогулки в приложении "Московский транспорт", пользователю необходимо найти и выбрать на карте нужный причал, затем подобрать подходящее судно, время и нажать "Купить". После выбора числа билетов необходимо подтвердить оплату.

