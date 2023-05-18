11:59Транспорт
В приложении "Московский транспорт" снова можно купить билеты на речные прогулки
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В приложении "Московский транспорт" снова можно купить билеты на речные прогулки. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в прошлом году этой функцией воспользовались более 300 тысяч раз.
"Мы снова добавили в приложение "Московский транспорт" возможность приобретать билеты на прогулки по реке. Планируем включить речные маршруты в варианты поездок на разных видах транспорта. А еще сделать покупку билетов внутри приложения без перехода", – сказал Ликсутов.
Он добавил, что по поручению Сергея Собянина продолжается развитие пассажирских сервисов для повышения комфорта и привлекательности поездок.
Чтобы приобрести билет на речные прогулки в приложении "Московский транспорт", пользователю необходимо найти и выбрать на карте нужный причал, затем подобрать подходящее судно, время и нажать "Купить". После выбора числа билетов необходимо подтвердить оплату.
В Дептрансе порекомендовали перед приобретением билета проверить всю информацию и контактные данные. Кроме того, пользователи могут заранее просмотреть расписание причала и информацию о маршрутах.
Если у пассажира еще нет приложения, его можно скачать по QR-коду, который указан на стойках с плакатами на причалах. В свою очередь, консультанты подскажут, как правильно воспользоваться функцией.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в приложении "Московский транспорт" число регистраций достигло 1,2 миллиона человек.
Мэр отметил, что приложение помогает вызвать такси, забронировать каршеринг, построить маршрут движения, купить билет на речную прогулку, активировать заряд электромобиля и выполняется другие функции.
В будущем году в приложении сделают функцию оплаты проезда в метрополитене через систему быстрых платежей, добавил градоначальник.
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