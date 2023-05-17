Собянин: чат-бот Александра уже почти три года помогает пассажирам московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чат-бот Александра почти три года помогает пассажирам столичного транспорта, сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале. Градоначальник подробно рассказал о работе виртуального помощника.

"Разобраться в билетной системе, пересадках, правилах провоза багажа или задать любой интересующий вопрос можно с помощью чат-бота", – отметил он в публикации.

Пассажиры всегда могут обратиться к Александре, чтобы узнать расписание городского транспорта и автовокзалов, пригородных электричек и аэроэкспрессов, а также получить информацию о работе московских парковок, каршеринга и такси, велосипедов и самокатов. Кроме того, виртуальный помощник может ответить на вопросы об эвакуации машины и организации дорожного движения.

Собянин напомнил, что запросить помощь можно через приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Парковки России", в соцсетях и мессенджерах. В телеграм-канале, "ВКонтакте" и приложении "Метро Москвы" чат-бот Александра готова предоставить голосовой ответ.

Мэр столицы обратил внимание, что чат-бот победил на премии "Хрустальная гарнитура". Этот проект стал первым нововведением такого масштаба в госсекторе, подчеркнул Собянин. Теперь виртуального помощника хотят внедрить в подведомственные организации, что позволит давать еще более оперативные ответы на волнующие жителей вопросы.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект, подключенный к чату поддержки на портале mos.ru, за три года с момента запуска проекта ответил на более чем половину от общего числа в почти три миллиона обращений.

До этого стало известно, что пассажиры московского транспорта теперь могут отправить чат-боту Александре голосовой вопрос. Граждане получат ответ голосовым сообщением. Кроме того, чат-бот продублирует его текстом.

