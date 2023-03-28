Москвичи воспользовались помощью чат-бота центров госуслуг более 75 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи сайта центров "Мои документы" более 75 тысяч раз обратились с различными вопросами к виртуальному ассистенту. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Чат-бот начал работать два года назад, с его помощью москвичи могут получить необходимую информацию о госуслугах и дополнительных сервисах. Отмечается, что чаще всего при помощи чат-бота горожане интересовались графиком работы офисов.

Виртуальный помощник был разработан департаментом информационных технологий Москвы совместно с центрами госуслуг. Чтобы ответить на тот или иной вопрос, чат-бот использует базу с информационными материалами и статьями.

Если же пользователь задал сложный запрос, то его автоматически перенаправляют оператору службы поддержки. Специалист подбирает необходимую информацию и отправляет пользователю. Вместе с тем новые сведения сохраняются в системе следующих ответов чат-бота, позволяя ему совершенствоваться и учится у сотрудников службы поддержки.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект, подключенный к чату поддержки на портале mos.ru, за три года с момента запуска проекта ответил на более чем половину от общего числа в почти три миллиона обращений.

До этого стало известно, что пассажиры московского транспорта теперь могут отправить чат-боту Александре голосовой вопрос. Граждане получат ответ на волнующий их вопрос также голосовым сообщением. Кроме того, чат-бот продублирует его текстом.

Чат-бот Александра научилась отвечать на вопросы о каршеринге и такси

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