Мобильное приложение появилось у проекта "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение появилось у электронного проекта "Город заданий", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Теперь выполнять задачи с пользой для столицы стало еще удобнее. Ближайшее из них можно найти в телефоне или планшете, ознакомиться с инструкцией и отправить отчет о выполнении", – отмечается в сообщении.

Участники "Города знаний" протестировали приложение. Пользователи установили его, выполнили некоторые задания, а также заполнили отчетную форму. Благодаря этим действиям разработчики получили необходимую информацию о достоинствах и недочетах в работе мобильного приложения. В свою очередь, специалисты исправили ошибки и оптимизировали финальную версию.

Эксперты сформировали привычную для пользователей веб-версии проекта "Город знаний" структуру мобильного приложения. Для участников доступны пять разделов: "Задания", "Карта", "История", "Новости" и "Профиль".

Участники проекта могут установить приложение на устройства с операционными системами Android и iOS. Также его можно скачать в RuStore и AppGallery.

На mos.ru напомнили, что присоединиться к проекту правительства столицы, созданному для привлечения жителей к выполнению задач органов исполнительной власти с пользой для Москвы, можно на сайте проекта. Чтобы начать пользоваться, надо ввести логин и пароль от профиля на mos.ru. Выполнять различные задачи могут пользователи только с полной учетной записью. После авторизации в проекте можно ознакомиться со списком заданий, которые отобразятся в виде ленты.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило мобильное приложение "Карта болельщика".

С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет. Также пользователям доступно расписание игр, оформление карты болельщика, информация о бонусных программах клубов и передача билетов другому человеку. Скачать бета-версию приложения "Карта болельщика" можно в магазинах приложений RuStore, Google Play, AppStore, AppGallery.

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