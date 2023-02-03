Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГИБДД хочет дополнить приложение "Госуслуги. Авто" возможностью проверить полис ОСАГО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Предложение внес глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Черников сделал акцент на важности реализации совместно с Минцифры России нововведений в области дальнейшей разработки электронных сервисов и документов", – отметили в пресс-центре ведомства.

Там также уточнили, что было предложено продолжить развивать и внедрять информационные технологии в работу Госавтоинспекции.

На данный момент в приложении "Госуслуги. Авто" автомобилисты могут проверить цифровую копию водительского удостоверения. Эта функция появилась благодаря совместной деятельности МВД и Минцифры России.

Мобильное приложение "Госуслуги. Авто" работает с 2021 года. С помощью этого приложения водители могут оформить ДТП при процедуре европротокола, также могут записаться на регистрацию транспортного средства, замену удостоверения, кроме того, оплатить или обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Ранее новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев сообщил, что полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии с января 2023 года.

Он рассказал, что это совместный проект с Белоруссией, поэтому соревнования по цене между страховщиками двух стран не будет. Полис приобретает житель соответствующей страны: россияне берут его с расширением на Белоруссию, а белорусы – с расширением на Россию. Тарифы еще не названы.



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