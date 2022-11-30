ЛДПР пообещала внести в Госдуму законопроект об отмене учета износа в ОСАГО до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Партия ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроекты о привязке полисов ОСАГО к водителю и об отмене коэффициента износа при выплатах по "автогражданке", рассказал зампред фракции в Госдуме Ярослав Нилов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Депутаты предлагают автовладельцам выбрать, привязывать полис ОСАГО к автомобилю или к водителю в зависимости от конкретной ситуации или экономической выгоды.

К примеру, если в семье несколько автомобилей и один водитель, ему не обязательно оформлять ОСАГО на каждую машину, он может оформить полис на себя, объяснил Нилов. Есть, по его словам, и противоположные ситуации, когда один автомобиль и много членов семьи, которые на нем ездят.

Парламентарий отметил, что в рамках этого же пакета документов выйдет законопроект об исключении коэффициента износа при компенсации в рамках ОСАГО.

Ранее эксперт рассказал, какими способами обманывают автовладельцев при покупке полиса ОСАГО. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, к подобному зачастую приводит желание автомобилистов приобрести полис по сниженной стоимости в Сети.

В России и Белоруссии появится единый полис ОСАГО

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