Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО

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Подпавшие под призыв по частичной мобилизации россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии. Об этом заявили в Центробанке РФ.

В регуляторе пояснили, что для досрочного расторжения документа и возврата части средств необходимо будет обратиться в страховую компанию. Заявление можно подать как в офисе, так и через личный кабинет на сайте организации.

Расторгнуть договор за мобилизованного сможет и другой человек по доверенности, оформленной у нотариуса. При этом, уточнили в ЦБ, в ней должно быть указано право досрочного расторжения договора.​

Ранее мобилизованным предоставили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Уточнялось, что отсрочка будет действовать три месяца после завершения военной службы по мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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