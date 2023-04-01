Собянин: в приложении "Московский транспорт" зарегистрировались 1,2 млн человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В приложении "Московский транспорт" число регистраций достигло 1,2 миллиона человек. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"В нем объединена вся система городского транспорта – от метро до такси и каршеринга. Регистрация дает возможность пользоваться расширенным списком функций: оплачивать парковку, использовать сервис "По пути", арендовать и бронировать самокаты", – подчеркнул он.

Также приложение помогает вызвать такси, забронировать каршеринг, построить маршрут движения, купить билет на речную прогулку и активировать заряд электромобиля.

По словам мэра, благодаря ему москвичи могут пополнять и привязывать карту "Тройка". "Московский транспорт" также помогает оплачивать поездки при помощи биометрических данных и отслеживать движение транспорта.

Градоначальник добавил, что благодаря сервису "По пути" москвичи вызывают автобус на ближайшую остановку, стоимость поездки на котором равна оплате проезда по банковской карте в общественном транспорте.

В будущем году в приложении сделают функцию оплаты проезда в метрополитене через систему быстрых платежей, заключил он.

Ранее Собянин сообщил, что столичные пассажиры совершили около 10 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте. Он напомнил, что для бесплатных пересадок следует зарегистрироваться в личном кабинете приложения "Метро Москвы". По словам мэра, в среднем столичные пассажиры в день совершают порядка 19 миллионов бесплатных поездок.

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