Москвичи совершили 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные пассажиры совершили около 10 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте. Город заботится о том, чтобы поездки москвичей были комфортными, удобными и доступными, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"С 2021 года у москвичей появилась возможность бесплатных пересадок между разными маршрутами наземного городского транспорта. Этот уникальный для России сервис доступен по карте "Тройка" в течение 90 минут после первой оплаты проезда", – отметил градоначальник.

Он напомнил, что для бесплатных пересадок следует зарегистрироваться в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Причем город в прошлом году предоставил возможность бесплатно менять транспорт внутри одного маршрута.

Собянин добавил, что в среднем столичные пассажиры в день совершают порядка 19 миллионов бесплатных поездок. В прошлом году благодаря сервису москвичи сэкономили свыше 161 миллиона рублей.

Ранее мэр рассказал, что все турникеты в метро и на Московском центральном кольце теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. По словам Собянина, в метро и на МЦК обновили около 4 тысяч турникетов. Теперь при оплате банковской картой они срабатывают в два раза быстрее.

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

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