Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

1,5 миллиона поездок осуществили москвичи через станции обновленного участка "Автозаводская" – "Орехово" Замоскворецкой линии метро. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.



"Там провели масштабные работы. На перегоне между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" построили новые тоннели длиной 270 метров, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили новые пути, снизив уровень шума на 30%", – поделился мэр.

Вместе с этим градоначальник добавил, что теперь пассажиры вновь пользуются привычным маршрутом, стали активнее пересаживаться на БКЛ на станции "Каширская". Это, считает Собянин, помогло жителям Москвы тратить меньше времени на дорогу.

Южный участок Замоскворецкой линии метро закрыли 12 ноября 2022 года. Из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве подземки в 1980-х годах, там нужно было создать новый тоннель протяженностью 120 метров.

Уже 10 мая 2023-го участок открыли после капитального ремонта. Новые тоннели разместили на монолитной бетонной плите и установили в бетонном контуре. Кроме того, на станциях закрытого участка обновили инфраструктуру.