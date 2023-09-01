Собянин: до конца 2024 года Москва получит 1 200 новых электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве свыше 1 200 экологичных автобусов курсируют на дорогах. Столица занимает первое место в Европе по количеству такого вида транспорта, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В честь пятилетия столичных электробусов градоначальник рассказал некоторые факты о них:



если заменить один дизельный автобус на электробус, то это поможет сократить выбросы СО2 в окружающую среду на 60 тонн в год;

такой вид транспорта тише автобуса, при движении практически полностью отсутствуют вибрации;

салоны оснащены климат-контролем, медиаэкранами, USB-слотами, накопительной площадкой для колясок и велосипедов;

за пять лет пассажиры осуществили свыше 350 миллионов поездок, около 80 миллионов – с начала этого года;

с прошлого года в Москву поступают усовершенствованные электробусы, в которых запас хода увеличен с 40–50 километров до 80 километров.

Собянин также добавил, что в Москве находится два парка для этого вида транспорта: "Красная Пахра" и "Митино". По его словам, осенью откроется третий – "Салтыковка" в районе Новокосино. "Группа ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ" занимаются созданием электробусов для столицы. В 2023–2024 годах они поставят в Москву 1 200 таких машин, заключил мэр.

Ранее гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул рассказал, что по ночным маршрутам Н6 и Н9 начали курсировать электробусы. При наличии карты "Тройка", привязанной к аккаунту в личном кабинете приложения "Московский транспорт", можно бесплатно пересаживаться между маршрутами и проехать всю Москву по одному тарифу.

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