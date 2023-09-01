Собянин и Мишустин открыли новое здание школы № 1579 на юге столицы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыли новое здание школы № 1579 в районе Москворечье-Сабурово. Мэр также рассказал премьер-министру о развитии "Московской электронной школы" (МЭШ) и перспективах внедрения ее сервисов в системы образования других регионов страны.

По его словам, в столице обучаются 1 100 000 школьников.

"Это огромная страна. И, конечно, помимо того, что ребята приходят в школы, занимаются здесь, они занимаются и культурой, и спортом, мы заботимся об их здоровье. Потому все системы города Москвы соединены в одну информационную систему, которая оказывает содействие в обслуживании всех по всем этим направлениям", – сказал мэр.

Он уточнил, что МЭШ стала ядром системы. Ежедневно туда заходят 4,5 миллиона раз. Данную систему создавали в качестве народного проекта, в котором участвовали столичные педагоги. Градоначальник рассказал, что после подобного решения библиотека МЭШ увеличилась, однако позже ее систематизировали и подгрузили материалы лучших разработчиков.

В этом году впервые в систему загрузили цифровые учебники с 5-го по 9-й класс. Собянин добавил, что основным направлением развития электронной школы на ближайшие годы будет персонализация на основе искусственного интеллекта.

"Тем ребятам, которые отстают и у которых есть проблемы, система должна помогать подтягиваться. Те ребята, которые учатся на оценку выше пятерки, – им система будет подгружать задания до тех пор, пока он может справиться с этой историей", – объяснил он.

Мэр также сказал, что планируется расширение возможностей учителей для работы со школьниками. Кроме того, он добавил, что на базе электронной школы формируется федеральная государственная информационная система "Моя школа".

В заключение градоначальник поблагодарил Мишустина за поддержку проекта.

Строительство новой школы, рассчитанной на 900 мест, началось в апреле 2021 года. Она располагается в 1-м Котляковском переулке. Учебное заведение построили по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Работы завершили в апреле этого года. 1 сентября школа приняла более 500 детей.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем знаний. Он отметил, что этот праздник является одним из самых главных для молодой и энергичной Москвы.

По словам мэра, в Москве 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников, а всего в этом году в столичные школы пришли более 1,1 миллиона юных москвичей – абсолютный рекорд в истории города.

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