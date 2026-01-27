Форма поиска по сайту

27 января, 14:36

Эксперт Николаев: в снегопад увеличиваются цены на такси и снижаются офлайн-продажи

Эксперт рассказал о последствиях аномальных снегопадов для экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обрушившийся на столичный регион масштабный снегопад оказывает влияние на транспортную систему, что неизбежно сказывается на экономике. Об этом News.ru заявил экономист, член генсовета "Деловой России" Олег Николаев.

"Главная статья ущерба – это нарушения транспортной логистики. Задержки рейсов в аэропортах, застрявшие на трассах фуры, в целом более медленная скорость передвижения любого автотранспорта", – объяснил эксперт.

По его словам, цены на услуги такси в снегопад увеличиваются из-за роста спроса и увеличения издержек перевозчиков. Говоря о торговле, Николаев отметил, что осадки выступают на стороне одного из участников "войны" между онлайн- и офлайн-ретейлом.

"Покупатели несколько дней сидят дома, трафик в магазинах падает (по опыту предыдущего снегопада, на 15–20%), зато объем заказов доставки возрастает", – сказал собеседник издания.

Однако, подчеркнул экономист, в целом никто не подсчитывал точного ущерба, который наносит городской экономике непогода.

Снег идет в Московском регионе с ночи вторника, 27 января. Утром в столице зафиксировали 11 миллиметров осадков, что стало рекордом за последние 30 лет.

На фоне непогоды городской транспорт работает бесперебойно. В свою очередь, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают обслуживать рейсы на прилет и вылет.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Специалисты провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

Сильный снегопад продолжится в Москве до конца января

