27 января, 21:57

Политика
WP: Польша оказалась не готова к современным конфликтам

Эксперты указали, что Польша оказалась не готова к современным конфликтам

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша оказалась не готова к современным военным конфликтам, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на экспертов.

Указывается, что Польша укрепляла боевую мощь, но не смогла подготовиться к гибридным противостояниям. Например, страна не готова к угрозам беспилотников.

Заместитель главы Минобороны Польши Павел Залевский объяснил, что подготовка была к более традиционному типу войны, однако оказалось, что более дешевые методы, например БПЛА, могут быть "очень успешными". Беспилотники обеспечивают важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим обычным вооружением.

Польша старалась увеличить свой военный потенциал начиная с 1989 года с падением коммунистического режима, добавил эксперт из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг. Это было сделано, чтобы не оказаться под влиянием СССР и Германии.

При этом вся политика безопасности страны основывалась на трансатлантических отношениях и тесном сотрудничестве с США в области стратегии, обороны и безопасности. В результате выход новой стратегии безопасности в Штатах, в которой самой большой угрозой Европы назвали нелегальную миграцию, стал для Польши "большим шоком".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша и государства Прибалтики боятся России и демонизируют ее, что является "большой ошибкой". Он уточнил, что эти государства могли бы многое почерпнуть для себя из русской культуры и взаимодействия с Москвой.

