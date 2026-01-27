Форма поиска по сайту

27 января, 10:20

Песков заявил, что демонизация России Польшей и Прибалтикой является ошибкой

Фото: kremlin.ru

Польша и государства Прибалтики почему-то боятся Россию и ее демонизируют. Это большая ошибка, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

По словам политика, есть страны, с которыми на протяжении веков у РФ сохраняется "дефицит дружеских чувств".

"Они (Польша и Прибалтика. – Прим. ред.) все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских", – обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что из русской культуры и взаимодействия с Россией эти государства могли бы много для себя почерпнуть.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал "не демонизировать Россию" и восстановить с ней сотрудничество в энергетической сфере. Однако его осудил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, который назвал подобные размышления "ползучей попыткой" разделить Европу и увести ее от существующего курса давления на РФ.

Путин заявил, что все страны НАТО сейчас воюют с Россией

