FT: глава BBN Ценцкевич заявил, что Польша находится в состоянии войны с РФ

Фото: 123RF/butenkow

Польша находится в состоянии военного конфликта с РФ, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич. Его слова передает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Он указал, что это можно понять, если посмотреть на киберпространство Польши. Ценцкевич подчеркнул, что это "больше не состояние угрозы".

Кроме того, по его словам, гибридные атаки в странах ЕС, такие как вторжение беспилотников в воздушное пространство и попытки взлома систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры, проводили диверсанты. Им платили криптовалютой, поскольку это позволяет скрывать финансовые потоки от спецслужб, пояснил Ценцкевич.

Ранее в польских СМИ появилась информация, что Литва, Латвия и Эстония разрабатывают план эвакуации граждан, которые проживают в приграничных с Россией районах. Причиной для этого послужила военная угроза, якобы исходящая от российской стороны.

Под эвакуацию могут подпасть сотни тысяч граждан. При этом среди жителей этих стран нарастают панические настроения.

