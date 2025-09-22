Форма поиска по сайту

22 сентября, 17:35

FT: в администрации Трампа обвинили Прибалтику в агрессивном отношении к России

В США обвинили Прибалтику в агрессивном отношении к России

Фото: 123RF/bloodua

Страны Прибалтики ведут себя слишком агрессивно по отношению к России, считают некоторые чиновники из администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию обозревателя британской газеты Financial Times Гидеона Рахмана.

"В ходе недавнего заседания высокого уровня в Пентагоне прибалтийских чиновников обвинили в том, что их противостояние России имеет "идеологический" характер", – говорится в статье Рахмана.

Специалист уверен, что в США звучат жалобы на "эстонизацию" европейской внешней политики. Из-за этого между Прибалтикой и Штатами есть некоторая напряженность. При этом в Латвии, Литве и Эстонии также с подозрением относятся к Трампу, так как считают, что Вашингтон находятся на стороне Москвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал бороться с переписыванием истории Прибалтикой, Польшей и некоторыми другими европейскими странами.

Дипломат считает, что эти страны занимаются не только переписыванием истории, но и уравнивают освободителей Европы и преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом. Министр отмечал, что подобное происходит достаточно давно.

