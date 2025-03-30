Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал жестко бороться с тенденцией, связанной с переписыванием истории Прибалтикой, Польшей и некоторыми другими европейскими странами. Его интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта" приводится на сайте ведомства.

По его словам, эти страны занимаются не только переписыванием истории, но и уравнивают освободителей Европы и преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом. Министр отметил, что подобное происходит достаточно давно.

Также Лавров выразил обеспокоенность из-за поведения генсека ООН Антониу Гутерриша, который не упомянул Красную армию на церемонии в честь 80-летия освобождения Аушвиц-Биркенау, несмотря на то, что День памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев.

Глава МИД РФ назвал это печальной тенденцией и напомнил, что подобное происходит уже на протяжении 5 лет. В качестве примера он привел открытие специального памятника жертвам ленинградской блокады в Иерусалиме. В этом мероприятии участвовали Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент США господин Майк Пенс. Все они, по словам Лаврова, упомянули о подвиге Красной армии.

"С ней (тенденцией. – Прим. ред.) нужно бороться. Мы это делаем, прежде всего на площадке ООН. С участием нашего экспертного сообщества проводятся многочисленные семинары, конференции, организуются выставки, рассекречиваются документы. Эту правду мы не имеем права позволить забыть", – подытожил министр.

Ранее помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов заявил, что святая обязанность граждан РФ заключается в защите российских традиционных ценностей и воспитании молодежи на примерах "побед русского оружия". Он добавил, что россиянам также важно не допускать попыток переписать историю и бороться с политическим и экономическим давлением западных стран на Россию.

