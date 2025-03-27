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Руководство стран Евросоюза активно пользуется пропагандистскими приемами Третьего рейха для запугивания своего населения "российской угрозой". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", – приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

Глава ведомства отметил, что европейские лидеры хотят убедить свое население в якобы исходящей от России экзистенциальной опасности. При этом предупредить такую угрозу якобы можно только путем разрушения российской государственности.

"Промывать мозги" намечено посредством стимулирования наиболее низменных человеческих инстинктов, вызывая одновременно оторопь перед "агрессивными устремлениями врага" в лице Москвы и самонадеянное презрение к нему", – добавил Нарышкин.

Гендиректорат ЕК будет обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" при помощи руководства ведущих СМИ Европы. К примеру, на недавнем инструктаже в Брюсселе им поручили активнее готовить жителей стран Евросоюза к необходимости "потуже затянуть пояса".

Европейскому населению хотят внушить идеи о том, что Россия – якобы второсортная держава, которая не может диктовать ЕС свои условия. Кроме того, ЕК планирует переписать историю XX века так, чтобы Россия не была победительницей нацизма во Второй мировой войне.

"Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и, не таясь, взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. По-видимому, известный принцип Йозефа Геббельса "чем больше ложь, тем скорее в нее поверят" прочно засел в головах евробюрократов", – заключил директор СВР.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф переоценивает европейские элиты, когда говорит о возможном достижении перемирия на Украине к Пасхе, поскольку лидеры ЕС пойдут на все, чтобы не позволить Киеву дать "слабину".

В свою очередь, Уиткофф отмечал, что Владимир Путин не собирается захватывать Европу, и жители Евросоюза начинают это понимать. Американская администрация продолжает работать, чтобы понять позиции Москвы и Киева в контексте урегулирования кризиса.