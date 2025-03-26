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Власти Британии могут попытаться сорвать договоренности между Россией и США о перемирии в Черном море. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что поводом к таким обсуждениям стала публикация в The Times. В ней утверждается, что Россия якобы получит больше выгод от такого соглашения, чем Украина.

Подобные материалы британских журналистов отражают позицию так называемой партии продолжения конфликта. Считается, что ее представители могут попытаться сорвать первые шаги к перемирию на Украине, пишут СМИ.

По мнению аналитиков, негативные публикации в британских изданиях нацелены на недопущение ослабления санкций со стороны Евросоюза и Великобритании, а также на обеспечение участия европейских и британских представителей в переговорах.

Кроме того, в западных странах стоит вопрос о "зерновой сделке", так как объем зерна России сильно влияет на уровень мировых цен. Об этом в беседе с радио КП заявил директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

"Объем зерна, которое производится в России и на Украине, в Причерноморье – он сильно влияет на уровень мировых цен. От чего страдают многие страны. Говорят о голоде в Африке и Океании, но хорошего зерна не хватает и в Европе", – считает эксперт.

Накануне, 25 марта, Кремль опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде – переговоры прошли 24 марта и длились 12 часов. Стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

В представленном документе также отмечалось, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф переоценивает европейские элиты, когда говорит о возможном достижении перемирия на Украине к Пасхе, поскольку лидеры ЕС пойдут на все, чтобы не позволить Киеву дать "слабину".

В Кремле заявляли, что Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования.