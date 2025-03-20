20 марта, 14:36Политика
Песков заявил, что Европа ударилась в милитаризацию и стала партией войны
Фото: kremlin.ru
Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования", – сказал он в ходе брифинга.
По словам представителя Кремля, Москва не получала от Евросоюза каких-либо сигналов о готовности начать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что ЕС не намерен соглашаться на требования России по урегулированию конфликта на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, возможное перемирие в данный момент представляется невыгодным для Еврокомиссии, заявили в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призывал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии".
ЕС по итогам саммита заявил, что Европа должна отвечать на вызовы со всех сторон