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Европа ударилась в милитаризацию и превратилась в партию войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главным образом сигналы со стороны Брюсселя и европейских столиц сейчас касаются, скажем так, планов по милитаризации Европы, что явно диссонирует с настроем президентов России и США искать пути к выходу на мирный процесс урегулирования", – сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, Москва не получала от Евросоюза каких-либо сигналов о готовности начать переговорный процесс.

Ранее стало известно, что ЕС не намерен соглашаться на требования России по урегулированию конфликта на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, возможное перемирие в данный момент представляется невыгодным для Еврокомиссии, заявили в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призывал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии".