Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 05:46

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: перемирие на Украине будет невыгодно Еврокомиссии

В Европе заявили, что Еврокомиссии невыгодно перемирие на Украине

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Возможное перемирие на Украине в данный момент представляется невыгодным для Еврокомиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Он объяснил, что это связано с предстоящей публикацией Белой книги Евросоюза по обороне – долгосрочной стратегии милитаризации ЕС под контролем Брюсселя. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен превратила противостояние с РФ в свой новый европейский проект.

"Она стремится значительно усилить власть Брюсселя над странами ЕС на почве противостояния российской угрозе, поэтому любое снижение напряженности на Украине подрывает эти планы", – добавил собеседник агентства.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Вместо этого он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии".

По информации зарубежных СМИ, Украина и Европа могут не принять "максималистские" условия, выдвинутые Россией для соглашения о прекращении боевых действий.

ЕС по итогам саммита заявил, что Европа должна отвечать на вызовы со всех сторон

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика