ТАСС: перемирие на Украине будет невыгодно Еврокомиссии

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Возможное перемирие на Украине в данный момент представляется невыгодным для Еврокомиссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии одной из европейских стран в Брюсселе.

Он объяснил, что это связано с предстоящей публикацией Белой книги Евросоюза по обороне – долгосрочной стратегии милитаризации ЕС под контролем Брюсселя. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен превратила противостояние с РФ в свой новый европейский проект.

"Она стремится значительно усилить власть Брюсселя над странами ЕС на почве противостояния российской угрозе, поэтому любое снижение напряженности на Украине подрывает эти планы", – добавил собеседник агентства.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Вместо этого он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии".

По информации зарубежных СМИ, Украина и Европа могут не принять "максималистские" условия, выдвинутые Россией для соглашения о прекращении боевых действий.