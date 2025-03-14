Лукашенко заявил, что Европе надо уже сейчас договариваться с РФ

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Европе уже сейчас стоит начать переговоры с Россией, поскольку, если РФ договорится с США, европейским странам "будет труба". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Чтобы американцы с одной стороны, россияне – с другой не загнали их в трубу <...> им надо сейчас сюда идти и сказать: "Ребята, <...> давайте разговаривать, договариваться", – отметил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии выразил уверенность, что через пять лет на европейском континенте не будет войны, о которой говорит Запад.

Ранее Лукашенко рекомендовал Европе проводить самостоятельную политику и объединиться с Россией. По его мнению, никто не смог бы справиться с этим объединением. Белорусский лидер подчеркнул, что это оказалось бы не под силу даже США и Китаю.

Политик также обратил внимание, что взаимодействие с Россией будет выгодным, поскольку в этом случае страна готова продавать европейским государствам газ и другие ресурсы по более низким ценам.

