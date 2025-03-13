Лукашенко: если РФ и США договорятся, то Украине и Европе "труба"

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Если Россия и Соединенные Штаты смогут договориться, то Украине и Европе "труба". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, в руках Москвы и Вашингтона сейчас находится судьба Европы, которая, в свою очередь, ведет себя недальновидно.

Между тем Владимир Путин заявил, что для Европы может быть обеспечена газовая труба, если России и США удастся договориться о сотрудничестве в энергетической области.

"Это пойдет на пользу Европе, потому что она будет получать дешевый российский газ", – добавил российский лидер.

С 1 января 2025 года "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию страны более не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. При этом Россия заинтересована в продолжении продажи собственного газа Европе.

Кремль намерен внимательно следить за переговорами по этой теме, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, газ из России может не только составить конкуренцию американскому, но и окажется "гораздо более выгоден европейским покупателям".

