ТАСС: Украина начала импортировать природный газ из-за низких запасов

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Компания "Нафтогаз" начала закупку природного газа за рубежом, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, сейчас импорт газа небольшой – 100 миллионов кубометров. Однако СМИ уточнили, что в дальнейшем стране, возможно, придется увеличить закупку в 10 раз, "чтобы пройти зиму без отключений". По оценкам экспертов, цена "прохождения отопительного сезона" составит до 500 миллионов евро.

До этого председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заметил, что "Нафтогазу" придется закупать газ в срочном порядке почти в два раза дороже, поскольку собственная добыча сырья и оставшиеся запасы в подземных хранилищах не покрывают потребление.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский боится политически не пережить отопительного сезона, читает сенатор Совфеда Ольга Епифанова. По ее словам, энергетика Украины может не пережить зиму, так как синоптики обещают аномально холодный сезон.

По данным СМИ, предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения.