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Украинским жителям грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

"Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении", – указано в сообщении.

Соответствующая норма содержится в законе, который был принят Верховной радой в октябре 2024 года. Гражданам страны, хранящим дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен, но не имеющим документов, подтверждающих их легальную покупку, грозит срок от пяти до семи лет.

На данный момент указ еще не подписан украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский боится политически не пережить отопительного сезона, сообщала ранее сенатор Совфеда Ольга Епифанова. По ее словам, энергетика Украины может не пережить зиму, так как синоптики обещают аномально холодный сезон.

По данным СМИ, предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения.