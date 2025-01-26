Лукашенко: если Европа договорится с РФ, никто не справится с этим объединением

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал Европе проводить самостоятельную политику и объединиться с Россией. По его мнению, никто не смог бы справиться с этим объединением. Его слова приводит ТАСС.

Белорусский лидер подчеркнул, что это оказалось бы не под силу даже США и Китаю.

Политик также обратил внимание, что взаимодействие с Россией будет выгодным, поскольку в этом случае страна готова продавать европейским государствам газ и другие ресурсы по более низким ценам.

Ранее Лукашенко счел, что Белоруссия не столкнется с проблемами после прихода к власти в США Дональда Трампа. Однако трудности возникнут в Европе, подчеркнул белорусский лидер.

По его мнению, они уже начались. Так, европейские государства уже "крутятся как змеюки", чтобы найти выход из сложного положения, в котором они оказались после победы Трампа на президентских выборах в США, подчеркнул политик.

