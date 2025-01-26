Лукашенко проголосовал на выборах в Белоруссии

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Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко принял участие в голосовании на выборах президента республики. Свой голос он отдал на участке № 1 Центрального района Минска, пишет ТАСС.

Глава государства сделал акцент на том, что Белоруссия проводит выборы для своего народа. Резолюция Европарламента по отказу признавать итоги выборов в республике – этот попытка пресмыкания перед США, высказался он. В стране ничего не изменится, если на Западе не признают итоги выборов, уверен Лукашенко. Их признает народ, и это главное, подчеркнул он.

По его мнению, документ Европарламента был принят с подачи представителей оппозиции, которые ранее покинули Белоруссию.

"Кто-то выбрал тюрьму, кто-то выбрал изгнание, но мы никого не выгоняли из страны. Более того, мы открыли страну, и я уже раз пять заявлял о том, что каждому будет предоставлен шанс (вернуться в Белоруссию. – Прим. ред.)", – добавил он.

Между тем явка в 10:00 составила 47,56%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

"В процентах: 51,09% – по Брестской области, 45,87% – в Витебской области, 51,16% – по Гомельской области, 46,49% – по Гродненской области, 45,9% – по Минской области, 48,79% – по Могилевской области, в Минске – 44,39%", – уточнил он.

Голосование на президентских выборах в Белоруссии продлится до 20:00 воскресенья, 26 января. Кандидатами на должность являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Миссия наблюдателей ШОС не выявила каких-либо нарушений в ходе выборов в Белоруссии по итогам пяти дней предварительного голосования. При этом явка граждан, которые решили досрочно проголосовать на выборах президента Белоруссии, составила 41,81%.