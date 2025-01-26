Косачев заявил, что суверенитет Белоруссии вызывает у Запада раздражение

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Суверенитет Белоруссии, позиция нынешнего президента и властей страны вызывают раздражение у Запада, заявил сенатор Совета Федерации РФ, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев.

Таким образом российский политик прокомментировал резолюцию Евросоюза с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

"Никакие предварительные оценки в принципе не имеют права на существование", – заявил Косачев после посещения одного из избирательных участков в Минске.

При этом, подчеркнул сенатор, в России суверенитет Белоруссии уважают. Москва высоко ценит его и намерена продолжать поддерживать.

Вместе с тем, по мнению Косачева, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ лишилось объективности. В связи с этим отсутствие их наблюдателей на выборах в Белоруссии никак не повлияет на волеизъявление народа страны.

"Ни одна миссия наблюдения, конечно же, не имеет права на монополию наблюдения за выборами. Эту монополию пытались себе присвоить наши западные соседи, выдавая БДИПЧ ОБСЕ чуть ли не за единственную инстанцию, которая имеет право оценивать выборы. Это совершенно точно не так", – обратил внимание политик.

К настоящему моменту в Межпарламентской ассамблее СНГ создали институт мониторинга демократических процессов, отметил Косачев. Инстанция оказывает активную помощь миссии наблюдателей, которая прибыла на выборы в Белоруссии.

Ранее генсек ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что миссия наблюдателей организации не выявила каких-либо нарушений в ходе выборов в Белоруссии по итогам пяти дней предварительного голосования. При этом явка граждан, которые решили досрочно проголосовать на выборах президента Белоруссии, составила 41,81%. Досрочное голосование проводилось в период с 21 по 25 января включительно.

Утром в воскресенье, 26 января, начался основной день голосования. Оно продлится до 20:00 этого же дня. На территории республики открылись 5 325 участков, проголосовать смогут около 6,9 миллиона человек.

