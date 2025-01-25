МИД Белоруссии аккредитовал всех иностранных журналистов для работы на выборах

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Министерство иностранных дел Белоруссии одобрило все заявки зарубежных журналистов на аккредитацию освещения выборов президента, рассказал первый замминистра информации страны Андрей Кунцевич. Его слова приводит ТАСС.

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января.

Ранее действующий глава государства Александр Лукашенко не стал исключать, что может покинуть пост президента на выборах в 2025 году. Он заверил, что не собирается бросать жителей страны, но напомнил, что он "не вечный". Лукашенко заявил, что хочет убедиться в том, что оставляет гражданам мирную спокойную страну.

Политик зарегистрировался в качестве кандидата на выборах президента 23 декабря 2024 года. ЦИК страны признал достоверными 2 518 145 подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко при 100 тысячах необходимых.

