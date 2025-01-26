Голосование на выборах президента началось в Белоруссии

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Голосование на выборах президента началось в Белорусии, оно продлится до 20:00 воскресенья, 26 января. В основной день голосования на территории республики открылись 5 325 участков, сообщается в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии страны.

Проголосовать смогут около 6,9 миллиона человек. Для того, чтобы выборы признали состоявшимися, свой голос должны отдать более 50% избирателей.

207 избирательных пунктов организованы в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения, а еще 12 – в воинских частях.

Между тем явка граждан, которые решили досрочно проголосовать на выборах президента Белоруссии, составила 41,81%. Досрочное голосование проводилось в период с 21 по 25 января включительно.

Кандидатами на должность президента Белоруссии являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Лукашенко не исключает, что, возможно, покинет пост президента на выборах в 2025 году. Однако он заверил, что не собирается бросать жителей страны ни завтра, ни послезавтра.