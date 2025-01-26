Генсек ШОС: миссия пока не видит нарушений на голосовании в Белоруссии

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Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не выявила каких-либо нарушений в ходе выборов в Белоруссии по итогам пяти дней предварительного голосования, заявил в беседе с РИА Новости генсек организации Нурлан Ермекбаев.

"Члены нашей нашей миссии начали работу еще в период предварительного голосования. Пока мы не можем сделать какое-то официальное заявление, будем его формировать по завершении процесса голосования", – отметил он, комментируя положение дел.

Миссия ШОС состоит из 17 наблюдателей, которые представляют семь стран. Их основная цель заключается в наблюдении за соответствием процесса голосования законодательству Белоруссии и ее международным обязательствам, пояснил Ермекбаев.

Явка граждан, которые решили досрочно проголосовать на выборах президента Белоруссии, составила 41,81%. Досрочное голосование проводилось в период с 21 по 25 января включительно.

Утром в воскресенье, 26 января, начался основной день голосования. Оно продлится до 20:00 этого же дня. На территории республики открылись 5 325 участков, проголосовать смогут около 6,9 миллиона человек.

Кандидатами на должность президента Белоруссии являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

