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Еврокомиссия призвала европейские страны "готовиться к войнам"
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Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". С таким заявлением он выступил на сессии Европарламента в Страсбурге.
"Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну", – приводит ТАСС слова еврокомиссара.
По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Вместо этого он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии" и все европейские страны являются прифронтовыми государствами.
Кубилюс также призвал лидеров Европы оказать полную защиту Украины, чтобы добиться "мира через силу".
Лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. По данным прессы, согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.
В Кремле отметили, что Россия может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию Европы. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это может потребоваться для обеспечения безопасности страны.
ЕС по итогам саммита заявил, что Европа должна отвечать на вызовы со всех сторон