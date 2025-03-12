Еврокомиссия призвала европейские страны "готовиться к войнам"

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Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". С таким заявлением он выступил на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну", – приводит ТАСС слова еврокомиссара.

По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт. Вместо этого он лишь заявил, что вся Европа якобы является целью "российской агрессии" и все европейские страны являются прифронтовыми государствами.

Кубилюс также призвал лидеров Европы оказать полную защиту Украины, чтобы добиться "мира через силу".

Лидеры государств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. По данным прессы, согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

В Кремле отметили, что Россия может быть вынуждена принимать ответные меры на милитаризацию Европы. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это может потребоваться для обеспечения безопасности страны.